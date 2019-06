Avis aux médias - 37e Congrès du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN - L'union dans l'action

MONTRÉAL, le 9 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN (CCMM-CSN) tiendra son congrès triennal du 10 au 14 juin sous le thème L'union dans l'action.

Le congrès réunira quelque 350 délégué-es, représentant les syndicats des 8 fédérations de la CSN sur le territoire de Montréal, de Laval, du Nunavik et de la Baie-James, qui détermineront les orientations et les pistes d'action du CCMM-CSN pour les trois prochaines années.

Le thème du 37e congrès se veut un appel à l'unité et à l'action. Un appel à l'unité dans nos rangs, dans chacun des syndicats et entre les syndicats.

« Un syndicalisme combatif comme on le pratique au conseil central, ça exige de serrer les rangs et de s'organiser face à l'exploitation. Le conseil central, c'est d'abord et avant tout, une force collective inestimable. C'est à nous qu'il revient de mettre en place les conditions nécessaires pour que cette force collective puisse se déployer de la manière la plus puissante possible. », affirme résolument Dominique Daigneault, présidente du CCMM-CSN.

L'environnement est et restera une priorité. Deux propositions toucheront cet enjeu. Depuis plusieurs années, le conseil central milite activement pour la protection de l'environnement, et ce, de plusieurs façons.

« L'humanité est confrontée à une situation d'urgence climatique. Le mouvement syndical n'a d'autres choix que d'embarquer à fond pour renverser la vapeur, surtout si l'on souhaite que ces changements ne se fassent pas sur le dos des travailleurs et des travailleuses. », de dire la porte-parole syndicale.

Lors de ce congrès, des personnalités publiques québécoises seront invitées à partager leur vision de l'engagement syndical et social. Jacques Létourneau, président de la CSN prendra la parole puis nous recevrons aussi Jean-Philippe Viau, du Syndicat enseignant de l'Ouest de Montréal (FAE), pour le Comité intersyndical du Montréal métropolitain (CIMM) ainsi que Samira Laouni et Will Prosper pour la Table de concertation sur le racisme systémique. Le slameur D-Track nous présentera également un texte traduisant nos valeurs syndicales.

Nous aurons aussi l'immense bonheur de recevoir des camarades des États-Unis et du Mexique, soit de la United Electrical, and Radio Machine Workers of America et du Frente autentico del trabajo, deux organisations syndicales combatives avec lesquelles le conseil central et la CSN entretiennent des liens de solidarité depuis des décennies.

Les journalistes sont invités à prendre part à cet événement, le lundi 10 juin à compter de 10 h, à la salle 520 du Palais des congrès de Montréal. Un point de presse avec Dominique Daigneault suivra l'ouverture du congrès vers 11h.

Événement : Ouverture du 37e Congrès du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN Date : Lundi 10 juin 2019 Heure : 10 h : Ouverture du congrès, salle 520

11 h : Point de presse, salle 518A Endroit : Palais des congrès de Montréal

Affilié à laConfédération des syndicats nationaux, le CCMM-CSN regroupe plus de 100 000 membres des secteurs public et privé répartis au sein de 360 syndicats à Montréal, à Laval, au Nunavik et à la Baie James.

