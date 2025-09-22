/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Point de presse pour le déclenchement de la grève des 2400 employé-es d'entretien de la STM/
22 sept, 2025, 06:00 ET
MONTRÉAL, le 19 sept. 2025 /CNW/ - Alors que les 2400 employé-es d'entretien de la STM débuteront une grève le 22 septembre, la CSN tiendra un point de presse pour faire le point sur la négociation. Cette dernière, qui se déroule depuis plus d'un an, a lieu dans un contexte où le gouvernement sous-finance le transport collectif et où la STM reste inflexible à la table de négociation.
Aide-mémoire
|
Quoi :
|
Point de presse pour le déclenchement de la grève des employé-es d'entretien de la STM
|
Quand :
|
Lundi 22 septembre 2025, 8 h
|
Qui :
|
Bruno Jeannotte, président du Syndicat du transport de Montréal-CSN
|
Où :
|
Centre de transport Frontenac, 1612, rue du Havre, Montréal
À propos
Le Syndicat du transport de Montréal, affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) et au Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN), regroupe près de 2400 travailleuses et travailleurs de la Société de transport de Montréal, dont les mécaniciennes et mécaniciens et les employé-es des services d'entretien des autobus et du métro de Montréal.
Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.
SOURCE Confédération des syndicats nationaux (CSN)
Renseignements : Hubert Forcier, Service des communications de la CSN, Cellulaire : 514 209-3311, Courriel : [email protected]
