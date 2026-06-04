Décès de Robert Parizeau - La FTQ et le Fonds de solidarité perdent un ami

MONTRÉAL, le 4 juin 2026 /CNW/ - C'est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès de Monsieur Robert Parizeau qui a été président du conseil d'administration du Fonds de solidarité FTQ de 2014 à 2018.

« Monsieur Parizeau, par sa sagesse et son engagement, a grandement contribué à faire du Fonds de solidarité FTQ ce qu'il est devenu aujourd'hui dans le respect de sa souveraineté et de ses racines syndicales. Même dans la tempête, ce dernier a cru aux objectifs du Fonds de solidarité de faire en sorte que les travailleurs et travailleuses actionnaires puissent accumuler au fil des ans un fonds de retraite en plus de contribuer à créer et à maintenir des emplois dans les entreprises québécoises, particulièrement nos PME », déclare la présidente de la FTQ et première vice-présidente du conseil d'administration du Fonds de solidarité, Magali Picard.

Au nom de la FTQ et de nos syndicats affiliés, nous offrons nos sincères condoléances à sa famille, ses proches et ses amis.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

SOURCE (FTQ) Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec

Renseignements : Jean Laverdière, 514 893-7809, [email protected]