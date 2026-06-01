OTTAWA, ON, le 1er juin 2026 /CNW/ - L'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, en compagnie de la générale Jennie Carignan, chef d'état-major de la Défense, ainsi qu'une délégation représentant le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, souligneront le 110e anniversaire des batailles de la Somme et de Beaumont-Hamel au moyen d'une série d'événements dans le nord de la France et en Belgique, dont une cérémonie officielle au Mémorial terre-neuvien à Beaumont-Hamel, en France, le 1er juillet 2026.

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir la cérémonie officielle doivent s'inscrire en ligne. La date limite pour le faire est le 12 juin 2026.

Événements :

Toutes les heures sont exprimées en fuseau horaire d'Europe centrale

30 juin 2026 - 18 h 30

Dévoilement du nouvel arbre du danger

Mémorial terre-neuvien à Beaumont-Hamel (Beaumont-Hamel, France)

L'inscription des médias est obligatoire pour cet événement. Veuillez vous inscrire en fournissant votre nom et votre organe de presse à [email protected].

1er juillet 2026 - 15 h

Cérémonie commémorative officielle

Mémorial terre-neuvien à Beaumont-Hamel (Beaumont-Hamel, France)

L'inscription est obligatoire pour tous les médias. Veuillez vous inscrire ici.

2 juillet 2026 - 10 h

Cérémonie commémorative

Mémorial terre-neuvien à Monchy-le-Preux (Monchy-le-Preux, France)

L'inscription des médias est obligatoire pour cet événement. Veuillez vous inscrire en fournissant votre nom et votre organe de presse à [email protected].

2 juillet 2026 - 14 h

Cérémonie commémorative

Mémorial terre-neuvien à Masnières (Masnières, France)

L'inscription des médias est obligatoire pour cet événement. Veuillez vous inscrire en fournissant votre nom et votre organe de presse à [email protected].

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SOURCE Anciens Combattants Canada - Ottawa

Pour de plus amples informations : Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, [email protected]; Adam Rogers-Green, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Anciens Combattants, 343-573-0946, [email protected]