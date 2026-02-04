Avis aux média - Point de presse de Québec solidaire sur l'Institut Douglas

QUÉBEC, le 4 févr. 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que la responsable solidaire en matière de Finances, Mme Alejandra Zaga Mendez, ainsi que le responsable solidaire en Santé, M. Guillaume Cliche-Rivard tiendront un point de presse, demain 5 février 2026 à 11h30 au Foyer du Hall principal de l'Assemblée nationale.

Les députés solidaires seront accompagnés d'employés de l'Institut Douglas pour dénoncer l'inaction du gouvernement dans le dossier de la rénovation de cet important établissement de santé mentale au Québec.

AIDE-MÉMOIRE

Date: 5 février 2026

Heure: 11h30

Lieu: Foyer du Hall principal (Hôtel du parlement)

