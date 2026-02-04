Avis aux média - Point de presse de Québec solidaire sur l'Institut Douglas
04 févr, 2026, 16:15 ET
QUÉBEC, le 4 févr. 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que la responsable solidaire en matière de Finances, Mme Alejandra Zaga Mendez, ainsi que le responsable solidaire en Santé, M. Guillaume Cliche-Rivard tiendront un point de presse, demain 5 février 2026 à 11h30 au Foyer du Hall principal de l'Assemblée nationale.
Les députés solidaires seront accompagnés d'employés de l'Institut Douglas pour dénoncer l'inaction du gouvernement dans le dossier de la rénovation de cet important établissement de santé mentale au Québec.
SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire
Renseignements : Nicolas Beaulieu, Attaché de presse du caucus de Québec solidaire, [email protected] ou (819) 446-4308
