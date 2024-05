TORONTO, le 14 mai 2024 /CNW/ - L'organisme de réglementation des services financiers de l'Ontario, l'ARSF, avise les consommateurs que Glendale Financial Group Ltd. (« Glendale Financial ») n'est pas autorisé à exercer des activités d'assurance dans la province.

Glendale Financial serait un courtier en prêts personnels opérant dans la région du Grand Toronto et de Hamilton.

Nous recommandons aux consommateurs d'éviter de souscrire une assurance, y compris une assurance emprunteur, auprès de Glendale Financial. Il existe des risques potentiels.

Les consommateurs ne sont pas protégés par la Loi sur les assurances lorsqu'ils souscrivent une assurance auprès de personnes et/ou de sociétés non agréées. Si vous souscrivez une assurance auprès de personnes non agréées, vous n'avez aucune garantie quant à la validité de la police, ce qui peut entraîner des sinistres non couverts.

Glendale Financial fait de la publicité pour ses services en ligne et semble utiliser les coordonnées suivantes :

Numéro de téléphone : 343 630-0150

Alias : Corey Kennedy , Cindy Taylor , Tim Burton

, , Adresse professionnelle : 21 King St W, Hamilton, ON L8P 4W7

L8P 4W7 Courriel : [email protected]

Site web : www.glendalefinancialgroup.com

Glendale Financial Group est connu pour proposer des prêts personnels aux consommateurs à condition que ceux-ci souscrivent d'abord une assurance-crédit auprès de Glendale. L'assurance-crédit est décrite comme une « police de couverture de base ».

Dans un cas, il aurait été demandé à un consommateur de payer des primes d'assurance avant de recevoir son prêt. Après le paiement de la prime d'assurance-crédit, le prêt n'a pas été accordé et la prime d'assurance prêt n'a pas été remboursée.

Consultez le site Web de l'ARSF pour faire un choix éclairé lorsque vous faites affaire avec un agent d'assurance ou un assureur de l'Ontario. En outre, consultez le site Web du Conseil des Courtiers d'assurances inscrits de l'Ontario (CAIO) (anglais seulement) pour une liste de tous les courtiers d'assurances titulaires d'un permis des CAIO.

Un agent d'assurance titulaire d'un permis de l'ARSF ou un courtier d'assurance titulaire d'un permis des CAIO peut fournir des conseils et des recommandations appropriés sur les produits d'assurance et des conseils pour éviter les escroqueries relatives à la vente d'assurance automobile.

Renseignements pour les médias :

Ashley Legassic

Chef intérimaire des relations avec les médias

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Tél. cell. : 647 719-8426

Courriel : [email protected]

Renseignements au public :

Sans frais : 1 800-668-0128

Courriel : [email protected]

SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers