OTTAWA, ON, le 3 mai 2023 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada souhaite informer les piétons que le sentier derrière l'édifice du Centre sur la Colline du Parlement, qui était fermé durant l'hiver, est maintenant ouvert depuis le lundi 1er mai. Le monument de la reine Victoria et la zone environnante, situés sur le côté ouest de l'édifice du Centre, sont aussi ouverts de nouveau.

L'escalier de l'escarpement ouest sur la Colline du Parlement restera fermé jusqu'à la fin de l'été 2023 en raison des travaux de réhabilitation effectués par la Commission de la capitale nationale.

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

