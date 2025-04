GATINEAU, QC, le 22 avril 2025 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada souhaite informer les piétons que le sentier derrière l'édifice du Centre de la Colline du Parlement, qui était fermé pour l'hiver, sera rouvert le mercredi 23 avril.

La Cité parlementaire (Groupe CNW/Services publics et Approvisionnement Canada)

Une carte de la Cité parlementaire, mettant en évidence les sentiers, les édifices et les zones autour de l'édifice du Centre. Le sentier derrière l'édifice du Centre, balisé en vert, devrait rouvrir aux piétons. L'escalier de l'escarpement ouest et le Pavillon d'été derrière l'édifice du Centre, comme l'indiquent les marquages rouges, demeurent fermés pour réparations. La carte comprend les logos de Services publics et Approvisionnement Canada et l'image de marque du gouvernement du Canada.

Le monument de la reine Victoria et la zone environnante, situés sur le côté ouest de l'édifice du Centre, seront également rouverts.

L'escalier de l'escarpement ouest de la Colline du Parlement ainsi que le Pavillon d'été derrière l'édifice du Centre demeureront fermés jusqu'à nouvel ordre pour terminer les réparations en cours.

