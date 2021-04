GATINEAU, QC, le 14 avril 2021 /CNW Telbec/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les automobilistes que la réduction de voie en alternance sur le pont des Chaudières, se terminant le 20 avril, a pris fin plus tôt que prévu. Le pont est maintenant entièrement ouvert aux automobilistes et aux cyclistes.

