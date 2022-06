KINGSTON, ON, le 14 juin 2022 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite faire une mise à jour à l'intention des automobilistes concernant la fermeture de voie en alternance sur le pont-jetée LaSalle pour des travaux de réparation. Le projet tarde à être achevé en raison des grèves qui sévissent dans les installations des fournisseurs de béton et d'asphalte en lien avec les mesures de grève dans l'industrie de la construction à l'échelle ontarienne. À cause de ce retard, la fermeture de voie est prolongée jusqu'au :

vendredi 24 juin 2022

Aux heures de pointe, 2 signaleurs seront sur place pour rediriger la circulation, et une déviation temporaire sera aménagée pour l'accès aux trottoirs à l'intention des piétons et des cyclistes.

SPAC continuera de faire des mises à jour à l'intention des parties prenantes et du public concernant les travaux en cours sur le pont-jetée LaSalle.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent sur le pont et les remercie de leur patience.

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements: Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, [email protected]