KINGSTON, ON, le 16 déc. 2024 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) reconnaît l'importance du pont-jetée LaSalle pour le transport local et souhaite faire le point sur les plans concernant la saison de navigation maritime 2025.

SPAC travaille avec diligence à l'établissement du calendrier d'ouverture du canal de navigation maritime principal pour 2025. Nous proposons d'ouvrir temporairement le canal en retirant le pont modulaire 1 fois toutes les 2 semaines à compter de la mi-avril. De juin à août, nous augmenterons la fréquence à 1 fois par semaine, après quoi les ouvertures se feront de nouveau 1 fois toutes les 2 semaines jusqu'à la mi-novembre. SPAC prévoit d'effectuer le retrait du pont en matinée et de le réinstaller plus tard dans la journée pour permettre la circulation maritime pendant la journée. SPAC surveillera l'utilisation du pont-jetée LaSalle tout au long de 2025 afin d'orienter les décisions futures pour l'établissement du calendrier.

Cette proposition tient compte de la rétroaction des intervenants et permet d'établir un équilibre entre la nécessité de faciliter l'accès à la navigation maritime et de minimiser les perturbations pour les véhicules, les cyclistes et les piétons.

Loi sur les eaux navigables canadiennes : demande et approbation

Le calendrier d'ouverture du canal de navigation proposé par SPAC pour 2025 est assujetti à l'approbation du Programme de protection de la navigation de Transports Canada en vertu de la Loi sur les eaux navigables canadiennes. La Loi réglemente les interférences avec la navigation en exigeant l'approbation des « travaux » sur les voies navigables réglementées.

Au cours du processus d'approbation, Transports Canada sollicitera les commentaires du public sur le calendrier proposé au cours d'une période de commentaires de 30 jours. Des détails seront publiés sur la page de recherche de projets communs du gouvernement du Canada dans les semaines à venir.

Bien que le calendrier d'ouverture du canal de navigation proposé pour 2025 n'ait pas encore été confirmé, nous nous engageons à communiquer l'information dès qu'elle sera connue. Le calendrier proposé pour l'année civile 2025 a été publié sur la page du pont-jetée LaSalle de SPAC en prévision de la demande officielle à Transports Canada.

SPAC demeure déterminé à protéger la sécurité de la population canadienne grâce à des investissements continus dans ses infrastructures. Nous invitons les usagers à consulter nos avis publics et nos réseaux sociaux pour obtenir des mises à jour.

