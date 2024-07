KINGSTON, ON, le 3 juill. 2024 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite faire le point sur la fermeture du pont-jetée LaSalle, à la suite des avis publics publiés les 4, 5, et 20 juin.

Le 20 juin 2024, SPAC a publié un avis public indiquant que le pont-jetée LaSalle était entièrement ouvert à la navigation maritime. Le chenal de navigation étant désormais ouvert, SPAC concentre actuellement ses efforts sur la réalisation de l'analyse et l'élaboration d'options visant à rétablir l'accès pour les véhicules, les cyclistes et les piétons grâce à une solution de pont temporaire.

SPAC est conscient des effets de la fermeture du pont-jetée LaSalle à la circulation automobile. Ces effets comprennent un accès restreint au centre-ville de Kingston et des retards de déplacement plus importants qui seront encore exacerbés à la fin de l'été et au début de l'automne.

En collaboration avec la Ville de Kingston, SPAC évalue activement les options visant à rétablir la circulation des véhicules et des piétons, tout en continuant à assurer la circulation maritime. Une fois déterminés, la solution choisie et les échéanciers associés seront communiqués dans un prochain avis public.

Entre-temps, SPAC s'attend à ce que le chenal de navigation maritime demeure ouvert à la circulation maritime, sous réserve de tout travail requis sur la structure existante qui pourrait nécessiter une fermeture temporaire, auquel cas un avis public sera émis à l'avance pour informer le public.

SPAC demeure déterminé à protéger la sécurité des Canadiens grâce à des investissements continus dans son infrastructure. De plus amples renseignements seront communiqués dès qu'ils seront disponibles. Nous invitons les usagers à consulter nos avis publics et nos comptes sur les réseaux sociaux pour obtenir des mises à jour.

