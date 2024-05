KINGSTON, ON, le 3 mai 2024 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite faire le point sur la fermeture du pont-jetée LaSalle, à la suite des avis publics publiés les 2, 4, 12 et 22 avril.

La première étape du travail, qui consiste à renforcer divers éléments du pont et à réaliser les travaux contractuels essentiels pour préparer les réparations, est en cours. Une fois ces travaux terminés, la deuxième étape commencera. Elle sera axée sur la réparation des dommages causés à l'élément diagonal en acier et sur le renforcement supplémentaire de la structure. Lorsque ces travaux de réparation auront été menés à bien, la circulation piétonne, cycliste, automobile et maritime pourra reprendre son cours normal. SPAC estime actuellement que ces réparations prendront de 8 à 10 semaines. Cet échéancier pourrait changer si des problèmes imprévus surgissent lors des travaux de réparation.

À mesure que les travaux de réparation progressent, SPAC examine d'autres options pour permettre la reprise de la circulation piétonne, cycliste, automobile et maritime.

La santé et la sécurité des usagers qui empruntent le pont-jetée LaSalle sont de la plus haute importance pour le Ministère.

SPAC s'engage à communiquer de plus amples renseignements dès qu'ils seront disponibles et invite les usagers à consulter ses avis publics et ses comptes sur les réseaux sociaux pour obtenir des mises à jour.

