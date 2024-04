KINGSTON, ON, le 22 avril 2024 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite faire le point sur la fermeture du pont-jetée LaSalle, à la suite des avis publics publiés les 2, 4 et 12 avril.

SPAC et son équipe dévouée d'ingénieurs et d'entrepreneurs spécialisés ont commencé les travaux de réparation du pont à bascule selon une approche par étapes.

La première étape consiste à renforcer divers éléments du pont et à terminer les principaux travaux contractuels existants pour préparer la réparation de l'élément endommagé. Cette étape est en cours et est essentielle pour assurer un accès sécuritaire aux équipements lourds nécessaires aux réparations finales. Elle permettra également de supporter la charge de poids temporaire pendant les travaux de réparation.

La deuxième étape consistera à réparer les dommages subis par l'élément diagonal en acier, puis à le renforcer.

SPAC continue d'examiner des options pour rétablir l'accès sécuritaire des piétons au pont pendant l'exécution des travaux.

Bien que les délais d'achèvement des réparations demeurent inconnus, nos équipes continuent de travailler avec diligence pour rouvrir le pont le plus rapidement possible. Les délais, une fois connus, seront communiqués dans un prochain avis public.

La santé et la sécurité des usagers qui empruntent le pont-jetée LaSalle sont de la plus haute importance pour SPAC. Le Ministère continue de travailler en étroite collaboration avec la Ville de Kingston pour minimiser et atténuer les impacts sur la circulation pour les résidents.

SPAC s'engage à communiquer de plus amples renseignements dès qu'ils seront disponibles et invite les usagers à consulter ses avis publics et ses comptes sur les réseaux sociaux pour obtenir des mises à jour.

