KINGSTON, ON, le 15 mai 2024 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite faire le point sur la fermeture du pont-jetée LaSalle, à la suite des avis publics publiés les 2, 4, 12 et 22 avril, ainsi que les 3 et 10 mai.

SPAC souhaite informer le public que les piétons ont maintenant accès au pont-jetée LaSalle. Les cyclistes peuvent également accéder au trottoir en descendant de leur vélo et en marchant. Les usagers qui souhaitent traverser le pont pourraient subir de légers retards et sont priés de suivre toute la signalisation sur place pendant les travaux de construction et de réparation en cours.

À mesure que les travaux de réparation progressent, il est possible que d'autres fermetures de trottoir soient nécessaires pour des raisons de sécurité.

La santé et la sécurité des usagers qui empruntent le pont-jetée LaSalle sont de la plus haute importance pour le Ministère.

SPAC s'engage à communiquer de plus amples renseignements dès qu'ils seront disponibles et invite les usagers à consulter ses avis publics et ses comptes sur les réseaux sociaux pour obtenir des mises à jour.

