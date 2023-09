GATINEAU, QC, le 26 sept. 2023 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les usagers qu'il y aura des fermetures sur le pont Alexandra afin de permettre à la Commission de la capitale nationale d'effectuer des travaux pour le réaménagement de la pointe Kìwekì. Les fermetures sont prévues durant les périodes suivantes :

Pont Alexandra (Groupe CNW/Services publics et Approvisionnement Canada)

du mercredi 27 septembre, à 10 h, au jeudi 28 septembre, à 22 h le pont sera fermé aux automobilistes dans les deux directions; toutefois, la promenade piétonne demeurera accessible aux piétons et aux cyclistes

le vendredi 29 septembre, en dehors des heures de pointe une seule voie demeurera ouverte à la circulation en alternance dans les deux sens; les automobilistes peuvent s'attendre à des retards, mais la promenade piétonne demeurera accessible aux piétons et aux cyclistes



L'horaire pourrait changer selon les conditions météorologiques.

La Commission de la capitale nationale fermera également un tronçon de la rue St-Patrick à Ottawa aux automobilistes, aux piétons et aux cyclistes. Un détour par les écluses du canal Rideau jusqu'à la rue Wellington sera possible, mais ce détour n'est pas accessible à tous. SPAC invite les usagers à planifier leurs déplacements en repérant les déviations et les fermetures de rues en vigueur à Ottawa et à Gatineau.

SPAC invite également les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent sur le pont et les remercie de leur patience.

Trouvez plus de renseignements sur notre site Web pour les fermetures et réductions de voies sur les ponts interprovinciaux de la région de la capitale nationale.

