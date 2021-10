HAMILTON, ON, le 26 oct. 2021 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les automobilistes qu'il y aura des fermetures sur le pont levant du canal de Burlington aux fins de travaux de réparation pendant la période suivante :

du vendredi 29 octobre au lundi 15 novembre, de 7 h à 17 h.

Durant cette période, le pont sera fermé de façon intermittente pour des périodes de durée variable. Les fermetures incluront les trottoirs et les voies de circulation automobile en direction nord et sud. Les piétons, les cyclistes et les automobilistes peuvent s'attendre à des retards.

L'horaire pourrait changer selon les conditions météorologiques.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent sur le pont et les remercie de leur patience.

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements: Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, [email protected]

