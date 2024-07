GATINEAU, QC, le 4 juill. 2024 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les automobilistes qu'il y aura des fermetures et réductions de voies autour de la traverse des Chaudières pour les besoins du Bluesfest d'Ottawa. Voir ci-dessous pour plus de détails.

du jeudi 4 juillet au dimanche 14 juillet (sauf le lundi 8 juillet), de 17 h à 23 h 59 : La rue Booth sera entièrement fermée entre les rues Albert et Wellington .

Traverse des Chaudières

Le Service de police d'Ottawa sera présent pour diriger la circulation. Les automobilistes sont priés de prévoir des retards potentiels.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent sur la traverse et les remercie de leur patience.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter James MacFarlane, coordonnateur de la gestion de la circulation pour les événements à la Ville d'Ottawa, à [email protected].

