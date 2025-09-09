TÉMISCAMINGUE, QC, le 9 sept. 2025 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les automobilistes qu'il y aura des fermetures de voie en alternance, pendant lesquelles la voie ouverte sera réduite à 3,03 mètres de largeur, et de possibles courtes fermetures complètes du pont du barrage Témiscamingue du Québec aux fins de travaux d'asphaltage durant la période suivante :

du lundi 15 septembre au vendredi 19 septembre, de 7 h à 19 h

Durant cette période, seule 1 voie demeurera ouverte à la circulation en alternance dans les 2 sens. De courtes fermetures complètes du pont, jusqu'à 15 minutes par période, pourraient également être nécessaires. Des panneaux de signalisation seront installés et des signaleurs dirigeront la circulation. Les automobilistes peuvent s'attendre à des retards. Le trottoir demeurera accessible.

L'horaire pourrait changer selon les conditions météorologiques.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent sur le pont et les remercie de leur patience.

