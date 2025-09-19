GATINEAU, QC, le 19 sept. 2025 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les usagers qu'il y aura des fermetures de voies sur le pont Macdonald-Cartier, durant la période suivante:

du dimanche 21 septembre, à 22 h, au lundi 22 septembre, à 10 h

Par mesure de précaution et dans l'intérêt de la sécurité publique, les voies extérieures en direction d'Ottawa et de Gatineau seront temporairement fermées à la circulation automobile en prévision d'une manifestation prévue à Gatineau et à Ottawa lundi matin. Cette mesure préventive vise à assurer l'état de fonctionnement sécuritaire du pont Macdonald-Cartier durant la manifestation.

L'accès des cyclistes et des piétons ne sera pas perturbé durant cette période.

SPAC souhaite rappeler aux usagers que les restrictions de charge sur le pont Alexandra demeurent en vigueur et seront appliquées, avec une limite maximale de :

27 tonnes sur les voies destinées aux véhicules

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent sur le pont et les remercie de leur patience.

