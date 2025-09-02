AVIS AU PUBLIC - Fermetures de voie en alternance sur le pont J.C. Van Horne et le boulevard Salmon English
Nouvelles fournies parServices publics et Approvisionnement Canada
02 sept, 2025, 14:00 ET
CAMPBELLTON, NB, le 2 sept. 2025 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite aviser les automobilistes qu'il y aura des fermetures de voie intermittentes en alternance sur le pont J.C. Van Horne et le boulevard Salmon aux fins de travaux d'entretien du pont pendant la période suivante :
- du mardi 9 septembre au mardi 30 septembre
Pendant cette période, des fermetures de voie pourraient survenir de jour ou de nuit, et la circulation se fera en alternance. Les automobilistes peuvent s'attendre à de légers retards.
Les piétons auront accès à un trottoir en tout temps.
Veuillez respecter toute la signalisation et les instructions données par les signaleurs sur place.
SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils circulent sur le pont et les remercie de leur patience.
