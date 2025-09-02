CAMPBELLTON, NB, le 2 sept. 2025 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite aviser les automobilistes qu'il y aura des fermetures de voie intermittentes en alternance sur le pont J.C. Van Horne et le boulevard Salmon aux fins de travaux d'entretien du pont pendant la période suivante :

du mardi 9 septembre au mardi 30 septembre

Pendant cette période, des fermetures de voie pourraient survenir de jour ou de nuit, et la circulation se fera en alternance. Les automobilistes peuvent s'attendre à de légers retards.

Les piétons auront accès à un trottoir en tout temps.

Veuillez respecter toute la signalisation et les instructions données par les signaleurs sur place.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils circulent sur le pont et les remercie de leur patience.

