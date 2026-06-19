AVIS AU PUBLIC -Fermeture du pont Alexandra aux automobilistes durant la fin de semaine

GATINEAU, QC, le 19 juin 2026 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les usagers que le pont Alexandra sera fermé aux automobilistes aux fins de travaux d'entretien pendant les périodes suivantes :

du samedi 20 juin, à 6 h, au lundi 22 juin, à 6 h

du samedi 27 juin, à 6 h, au lundi 29 juin, à 6 h

Pont Alexandra (Groupe CNW/Services publics et Approvisionnement Canada)

Durant ces périodes, la promenade piétonne demeurera accessible aux piétons et aux cyclistes.

Le pont Alexandra est en fin de vie utile. Par conséquent, des interventions régulières sont nécessaires pour s'assurer qu'il demeure sécuritaire. Les travaux d'entretien prévus comprennent des réparations par soudage visant le treillis d'acier de la voie en direction de Gatineau, essentielles pour maintenir l'intégrité structurale du treillis jusqu'au remplacement du pont.

L'horaire pourrait changer selon les conditions météorologiques.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent sur le pont et les remercie de leur patience.

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SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements : Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, Communiquer avec les Services immobiliers (https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/cn-bn-pp-fra.html)