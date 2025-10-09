CAMPBELLTON, NB, le 9 oct. 2025 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite aviser les automobilistes, les cyclistes et les piétons des fermetures complètes du pont J.C. Van Horne aux fins de travaux d'entretien pendant les périodes suivantes :

le jeudi 16 octobre, de 10 h à 11 h

le vendredi 17 octobre, de 3 à 4 h

Pendant ces périodes, le pont sera fermé à toute circulation automobile, cycliste et piétonne.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence dans leurs déplacements et les remercie de leur patience.

