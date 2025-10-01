LOCKPORT, MB, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les usagers de la fermeture saisonnière annuelle de l'écluse et du barrage St. Andrews.

À partir du mardi 14 octobre, à minuit, l'écluse et le barrage St. Andrews seront fermés à la navigation maritime jusqu'au printemps ou à l'été 2026.

Après la fermeture, l'abaissement du niveau d'eau de la rivière entre Lockport et Winnipeg commencera. Par conséquent, les rivières Rouge et Assiniboine, dans la région de Winnipeg, et au nord jusqu'à Lockport, connaîtront des fluctuations de leurs niveaux d'eau. Si les conditions hivernales commencent avant la fermeture de l'écluse ou le réglage hivernal du barrage, les rideaux seront complètement levés sans préavis et le niveau d'eau baissera.

Les propriétaires de bateaux, de barges et d'autres équipements sur les rivières Rouge et Assiniboine, et leurs affluents, sont par la présente avisés de protéger leurs biens.

Les aires clôturées en aval du barrage pourront également être fermées dans les conditions suivantes : niveau d'eau élevé, turbulence, courant dangereux, conditions météorologiques défavorables ou si les besoins opérationnels l'exigent. L'accès aux sites qui ont été fermés sera interdit jusqu'au printemps.

SPAC remercie les usagers de leur patience.

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements : Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, Communiquer avec les Services immobiliers (https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/cn-bn-pp-fra.html)