GATINEAU, QC, le 29 sept. 2025 /CNW/ - L'intelligence artificielle (IA) joue un rôle central dans la modernisation des opérations de la fonction publique qui s'inscrit dans la transformation numérique du gouvernement du Canada. En améliorant l'efficacité, la productivité et la qualité des services, elle permet aux fonctionnaires de se concentrer sur le travail à incidence élevée qui donne de meilleurs résultats pour la population canadienne.

Aujourd'hui, l'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement a annoncé le lancement de GCtraduction, un prototype d'IA pour la traduction en langues officielles.

Mis au point par le Bureau de la traduction de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), GCtraduction est le premier projet phare de la Stratégie en matière d'intelligence artificielle du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. L'outil sera d'abord mis à l'essai dans 6 ministères et organismes fédéraux, afin d'en préparer le déploiement à l'échelle du gouvernement.

GCtraduction se distingue par son infrastructure sécurisée basée au Canada et son adaptation au contexte de la fonction publique fédérale. Entraîné à partir du vaste ensemble de données bilingues du Bureau de la traduction, il produit des traductions adaptées à la terminologie du gouvernement et aux réalités culturelles et linguistiques du Canada. Cette innovation vient compléter avantageusement les services spécialisés du Bureau de la traduction en offrant des traductions instantanées pour les textes qui n'exigent pas d'expertise linguistique.

En tant que solution unique pour l'ensemble du gouvernement, GCtraduction permettra de réaliser des économies d'échelle et de renforcer l'utilisation des 2 langues officielles au sein de la fonction publique. Il illustre l'engagement du gouvernement à moderniser la fonction publique grâce à des outils numériques novateurs qui sont sécurisés, efficaces et basés au Canada.

Citation

« GCtraduction est un exemple probant des résultats que la transformation du gouvernement apporte à la population canadienne. Mis au point au sein même de Services publics et Approvisionnement Canada, cet outil d'intelligence artificielle montre la capacité du Canada à innover pour rendre le gouvernement plus efficace et mieux adapté. Outil sécurisé qui génère instantanément des traductions de grande qualité, GCtraduction renforcera l'utilisation des 2 langues officielles au gouvernement et contribuera à créer une fonction publique moderne qui suit l'évolution du monde numérique. Le but visé est de tirer parti de la technologie pour servir la population canadienne d'une manière plus rapide et intelligente dans les 2 langues officielles. »

L'honorable Joël Lightbound

Ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement

Les faits en bref



Six ministères et organismes ont désormais accès au prototype de GCtraduction : Services publics et Approvisionnement Canada Le Bureau du Conseil privé Le ministère des Finances Canada Patrimoine canadien Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada La Gendarmerie royale du Canada

Chaque organisme et ministère déterminera le rythme et les modalités de déploiement de l'outil en fonction de ses besoins et de ses priorités internes.

Une version antérieure de l'outil a été lancée à SPAC en juin 2025 sous le nom de SPAC Traduction. Au cours de ses 3 premiers mois de fonctionnement, elle a permis la traduction de plus de 60 millions de mots, ce qui équivaut à plus de 3 000 pages de documents par jour ouvrable.

GCtraduction a été entraîné au moyen du corpus de 8 milliards de mots du Bureau de la traduction. Des traductrices et traducteurs ont évalué et continueront à évaluer la qualité des résultats produits par GCtraduction. L'IA qui propulse l'outil sera réentraînée périodiquement afin de garantir une efficacité optimale.

En plus de la traduction en langues officielles, le Bureau de la traduction explorera l'appui que peut offrir l'intelligence artificielle pour la traduction en langues autochtones, ainsi que pour la rédaction, l'interprétation et la reconnaissance vocale.

Liens connexes

Stratégie en matière d'intelligence artificielle pour la fonction publique fédérale 2025-2027 : Aperçu

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

Suivez-nous sur Instagram

Suivez-nous sur LinkedIn

Suivez le Bureau de la traduction sur LinkedIn

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Personnes-ressources : Laurent de Casanove, Directeur des communications, Cabinet du ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement, [email protected]; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]