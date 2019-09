Avis au public - Fermeture du pont Alexandra et de la traverse des Chaudières aux automobilistes

GATINEAU, QC, le 20 sept. 2019 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les automobilistes que toutes les voies du pont Alexandra et de la traverse des Chaudières seront fermées à l'occasion de la Course de l'Armée du Canada 2019 durant les périodes suivantes :

Pont Alexandra :

le dimanche 22 septembre, de 7 h 30 à 13 h.

Traverse des Chaudières :

le dimanche 22 septembre, de 6 h 30 à 13 h 30.