GATINEAU, QC, le 11 sept. 2025 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les usagers que le pont Alexandra sera fermé aux automobilistes aux fins de travaux d'inspection pendant les périodes suivantes :

le mercredi 17 septembre et le jeudi 18 septembre (en cas de pluie : le vendredi 19 septembre), de 9 h 30 à 15 h

Pont Alexandra (Groupe CNW/Services publics et Approvisionnement Canada)

Durant ces périodes, la promenade piétonne demeurera accessible aux piétons et aux cyclistes.

L'horaire pourrait changer selon les conditions météorologiques.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent sur le pont et les remercie de leur patience.

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements : Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, Communiquer avec les Services immobiliers (https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/cn-bn-pp-fra.html)