11 sept, 2025, 11:00 ET
GATINEAU, QC, le 11 sept. 2025 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les usagers que le pont Alexandra sera fermé aux automobilistes aux fins de travaux d'inspection pendant les périodes suivantes :
- le mercredi 17 septembre et le jeudi 18 septembre (en cas de pluie : le vendredi 19 septembre), de 9 h 30 à 15 h
Durant ces périodes, la promenade piétonne demeurera accessible aux piétons et aux cyclistes.
L'horaire pourrait changer selon les conditions météorologiques.
SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent sur le pont et les remercie de leur patience.
