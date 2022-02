De plus, le samedi 5 février et le dimanche 6 février, la promenade piétonne sera fermée. Les piétons et les cyclistes devront utiliser la voie centrale.

