WINNIPEG, MB, le 23 avril 2021 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les usagers de la fermeture du mur du quai du côté ouest de l'écluse et du barrage St. Andrews, à Lockport. Le mur du quai fait l'objet d'une analyse et d'un examen en vue des prochains travaux de réfection à cet endroit et sera fermé au public jusqu'à nouvel ordre. Le projet de réfection devrait commencer à l'automne 2022.

Les navires passant par les écluses pourront continuer de le faire, mais ne pourront pas s'amarrer au mur du quai inférieur pendant cette période.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lors de leurs déplacements à l'écluse et au barrage St. Andrews et les remercie de leur patience.

