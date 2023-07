GATINEAU, QC, le 26 juill. 2023 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les usagers du pont Alexandra que les 2, 5, 9, 12, 16 et 19 août prochains, les voies de circulation ainsi que la promenade piétonne seront fermées et patrouillées, par mesure de sécurité, à l'occasion de l'évènement Les Grands Feux du Casino Lac-Leamy, selon l'horaire suivant :

de 19 h 30 à 22 h 30 : voies véhiculaires fermées aux automobilistes

de 19 h 30 à 22 h 30 : promenade piétonne fermée aux piétons et aux cyclistes

Pont Alexandra (Groupe CNW/Services publics et Approvisionnement Canada)

Les piétons et les cyclistes pourront toutefois circuler sur la voie centrale de 19 h 30 à 20 h 30 et de 21 h 45 à 22 h 30. Les cyclistes sont priés de descendre de leur vélo lorsqu'ils s'engageront sur la voie centrale pour traverser le pont.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent sur le pont et les remercie de leur patience.

Suivez-nous sur Twitter

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements: Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, [email protected]