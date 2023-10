GATINEAU, QC, le 11 oct. 2023 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les usagers qu'il y aura des fermetures de trottoir en alternance sur la travée du canal Bronson de la traverse des Chaudières durant la période suivante :

du jeudi 12 octobre au vendredi 13 octobre, de 9 h 30 à 14 h 30

Traverse des Chaudières (Groupe CNW/Services publics et Approvisionnement Canada)

Durant cette période, 1 seul trottoir demeurera ouvert en alternance, et les pistes cyclables seront combinées aux voies détournées pour véhicules. Les cyclistes et les automobilistes devront donc partager la route sur une distance d'environ 350 mètres. Bien qu'aucune voie ne soit fermée aux véhicules, les automobilistes peuvent s'attendre à des retards d'au plus 10 minutes.

L'horaire pourrait changer selon les conditions météorologiques.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent sur la traverse et les remercie de leur patience.

Renseignements: Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, [email protected]