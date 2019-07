Avis au public - Fermeture de voies et de trottoirs sur le pont Macdonald-Cartier

GATINEAU, QC, le 12 juill. 2019 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les automobilistes et les piétons que des voies et des trottoirs du pont Macdonald-Cartier seront fermés pour permettre la réalisation d'inspections, selon l'horaire suivant :

du lundi 15 au vendredi 19 juillet, de 9 h 30 à 15 h : 1 voie et trottoir en direction d'Ottawa;

du samedi 20 au dimanche 21 juillet, de 7 h à 17 h : 1 voie et trottoir en direction d' Ottawa ;

; du lundi 22 au vendredi 26 juillet, de 9 h 30 à 15 h : 1 voie et trottoir en direction d'Ottawa;

du samedi 27 au dimanche 28 juillet, de 7 h à 17 h : 1 voie et trottoir en direction d' Ottawa ;

; du lundi 29 juillet au vendredi 2 août, de 9 h 30 à 15 h : 1 voie et trottoir en direction d' Ottawa ;

; du mardi 6 au vendredi 9 août, de 9 h 30 à 15 h : 1 voie et trottoir en direction de Gatineau ;

; du samedi 10 au dimanche 11 août, de 7 h à 17 h : 1 voie et trottoir en direction de Gatineau ;

; du lundi 12 au vendredi 16 août, de 9 h 30 à 15 h : 1 voie et trottoir en direction de Gatineau ;

; du samedi 17 au dimanche 18 août, de 7 h à 17 h : 1 voie et trottoir en direction de Gatineau ;

; du lundi 19 au vendredi 23 août, de 9 h 30 à 15 h; 1 voie et trottoir en direction de Gatineau ;

; le samedi 24 août, de 7 h à 17 h : 1 voie et trottoir en direction de Gatineau ;

; le dimanche 25 août, de 7 h à 17 h : 1 voie et trottoir en direction d' Ottawa .

L'horaire pourrait changer selon les conditions météorologiques et la progression des inspections.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent sur le pont et les remercie de leur patience.

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements: Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, tpsgc.biensimmobiliers-realproperty.pwgsc@tpsgc-pwgsc.gc.ca

