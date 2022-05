KINGSTON, ON, le 26 mai 2022 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite fournir aux automobilistes une mise à jour concernant la fermeture de voie en alternance sur le pont-jetée LaSalle aux fins de travaux de réparation. Il y a un retard dans l'achèvement du projet en raison des grèves qui sévissent dans les installations des fournisseurs de béton et d'asphalte dans le cadre des mesures de grève qui touchent l'industrie de la construction à l'échelle de l'Ontario. En raison de ce retard, la fermeture de voie est prolongée jusqu'à :

la mi-juin 2022

Les véhicules, les piétons et les cyclistes peuvent s'attendre à ce que les fermetures de voie soient prolongées jusqu'à la mi-juin. Deux signaleurs seront sur place pour diriger la circulation aux heures de pointe. Une déviation temporaire des trottoirs sera aménagée pour assurer l'accès aux piétons.

SPAC continuera de fournir aux intervenants et au public des mises à jour concernant les travaux en cours sur le pont-jetée LaSalle.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent sur le pont et les remercie de leur patience.

