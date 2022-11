GATINEAU, QC, le 10 nov. 2022 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les usagers que le pont-jetée de Hull et le pont Union de la traverse des Chaudières seront fermés aux automobilistes aux fins de travaux de réparation durant les périodes suivantes :

du vendredi 11 novembre, à 20 h, au samedi 12 novembre, à 5 h

du jeudi 17 novembre, à 5 h, au mardi 22 novembre, à 5 h

du vendredi 25 novembre, à 5 h, au lundi 28 novembre, à 5 h

Traverse des Chaudières (Groupe CNW/Services publics et Approvisionnement Canada)

La circulation routière ne sera pas autorisée sur la traverse durant ces périodes, mais le trottoir demeurera accessible aux piétons et aux cyclistes. Des panneaux de signalisation seront installés.

Veuillez noter que ces fermetures pourraient être annulées en fonction de l'évolution des travaux. De plus, d'autres fermetures pourraient être ajoutées durant les jours de semaine afin d'effectuer des travaux. Ces fermetures seront communiquées séparément.

Les usagers peuvent se tenir informés des fermetures et des travaux effectués sur les ponts en consultant nos plateformes de médias sociaux et notre page Web sur les fermetures et réductions de voies sur les ponts interprovinciaux de la région de la capitale nationale.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent sur la traverse et les remercie de leur patience.

Suivez-nous sur Twitter

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements: Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, [email protected]