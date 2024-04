KINGSTON, ON, le 2 avril 2024 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les utilisateurs de la fermeture complète du pont-jetée LaSalle à tout accès public, y compris les véhicules, les vélos et les piétons, jusqu'à nouvel ordre.

Un incident s'est produit sur le pont à bascule le samedi 30 mars, vers 17 heures, au cours duquel un élément du pont a été compromis pendant les travaux de construction. Personne n'a été blessé lors de cet incident.

Des glissières de sécurité et des clôtures sont en place, et des contrôleurs sont postés aux deux extrémités du pont pour empêcher tout accès public.

SPAC conseille à tous les automobilistes, cyclistes, piétons et véhicules d'urgence d'utiliser la traverse Waaban. Des panneaux de déviation ont été installés.

SPAC s'affaire à mettre au point une solution pour stabiliser le pont et réparer l'élément endommagé.

Pour l'heure, on ne sait pas combien de temps sera nécessaire pour effectuer les réparations. Une évaluation complète des dommages causés à la structure est requise et ne pourra être entreprise que lorsque l'élément touché sera supporté de manière adéquate.

SPAC communiquera de plus amples renseignements dès que possible et invite les usagers à consulter ses avis publics et ses réseaux sociaux pour obtenir des mises à jour.

Pour plus de renseignements sur le projet, veuillez consulter la page Pont-jetée LaSalle : réhabilitation du pont-bascule.

