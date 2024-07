GATINEAU, QC, le 25 juill. 2024 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les usagers du pont Alexandra que le 31 juillet et les 3, 7, 10, 14 et 17 août prochains, le pont sera fermé et patrouillé, par mesure de sécurité, à l'occasion de l'évènement Les Grands Feux du Casino Lac-Leamy, selon l'horaire suivant :

de 20 h 30 à 21 h 45 : fermeture complète du pont

Pont Alexandra (Groupe CNW/Services publics et Approvisionnement Canada)

Les piétons et les cyclistes pourront toutefois circuler sur la voie centrale à partir de 21 h 45.

Des panneaux de signalisation seront installés, et des signaleurs dirigeront la circulation.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent sur le pont et les remercie de leur patience.

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements : Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, Communiquer avec les Services immobiliers, https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/cn-bn-pp-fra.html