Avis au public - Fermeture annuelle de l'écluse et du barrage St. Andrews

WINNIPEG, le 21 oct. 2019 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les usagers de la fermeture annuelle à la navigation de l'écluse et du barrage St. Andrews jusqu'au printemps 2020.

En raison du niveau d'eau élevé, le personnel de SPAC a commencé le redressement des rideaux de barrage il y a trois semaines. Les rideaux sont désormais entièrement levés.

Les propriétaires de bateaux, de barges et d'autres équipements sur les rivières Rouge et Assiniboine et leurs affluents sont par la présente avisés de protéger leurs biens.

Les aires clôturées en aval du barrage sont déjà ou pourraient également être fermées en raison du niveau d'eau ou de turbulence élevé et de courant dangereux, ou si les besoins opérationnels l'exigent. L'accès aux sites fermés demeurera interdit jusqu'au printemps 2020.

SPAC remercie les usagers de leur patience.

Suivez-nous sur Twitter

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements: Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, tpsgc.biensimmobiliers-realproperty.pwgsc@tpsgc-pwgsc.gc.ca

Related Links

www.tpsgc-pwgsc.gc.ca