OTTAWA, ON, le 10 nov. 2025 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada souhaite informer les piétons que le sentier et l'escalier situés derrière l'édifice du Centre, ainsi que le monument de la reine Victoria et la zone environnante du côté ouest de l'édifice du Centre, sont fermés pour la saison hivernale.

Ces fermetures sont mises en place pour des raisons de santé et de sécurité. Tous les secteurs touchés rouvriront au printemps.

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements : Cité parlementaire, Services publics et Approvisionnement Canada, Communiquer avec la Cité parlementaire, https://www.canada.ca/fr/services-publics-approvisionnement/services/infrastructure-immeubles/cite-parlementaire.html