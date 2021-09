LOCKPORT, MA, le 22 sept. 2021 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les piétons et les cyclistes que l'accès pour traverser le pont de l'écluse et du barrage St. Andrews sera modifié afin d'effectuer des travaux de remplacement du tablier pendant la période suivante :

du 24 septembre 2021 au 30 avril 2022.

Durant cette période, les piétons et les cyclistes traverseront le pont en utilisant une passerelle construite le long du côté sud du pont.

Du côté ouest, ils accéderont à la passerelle par un escalier situé du côté sud du pont adjacent au chemin River.

Du côté est, ils accéderont à la passerelle par un escalier situé du côté sud du pont adjacent à l'allée Melody.

On demande aux cyclistes de débarquer de leur vélo lorsqu'ils traversent la passerelle.

La circulation routière continuera d'être touchée par des fermetures de voie en alternance et des retards possibles, comme indiqué dans l'avis aux médias publié le 29 juillet 2021. Il n'y aura aucune incidence sur la circulation maritime.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent sur le pont et les remercie de leur patience.

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements: Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, [email protected]

