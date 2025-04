OTTAWA, ON, le 1er avril 2025 /CNW/ -

Résumé

Produit : Médicaments peptidiques injectables non autorisés

Médicaments peptidiques injectables non autorisés Problème : Produits de santé - Produits non homologués; Sécurité des produits.

Produits de santé - Produits non homologués; Sécurité des produits. Ce qu'il faut faire : Consultez un professionnel de la santé (médecin, infirmier praticien, pharmacien) si l'on vous a administré ou si vous pensez que l'on vous a administré un médicament injectable non homologué (nommé ci-dessous) dans ce centre et que vous vous inquiétez pour votre santé. N'achetez ou n'utilisez pas de médicaments non autorisés. Lisez les étiquettes des produits ou vérifiez auprès de la personne qui administre le produit que sa vente a été autorisée par Santé Canada .

Produits visés

Médicaments peptidiques injectables non autorisés, notamment :

• ARA 16 • ARA 290 • BPC-157 • CJC-1295 • DSIP sans mannitol • Epitalon • Frag 17-23 de thymosine-β4 sans mannitol • GHK-Cu sans mannitol • Humanine HNG sans mannitol • Ipamoréline • KCF-18 • Kisspeptine-10 • KPV • Mélanotan-2 • Mots-C • Pinealon • PNC J • PT-141 • PTD-DBM • Selank • TAI • Thymosine-α1 sans mannitol (TAI) • Thymosine-β4 (TBI) /TB-500 • Thymuline sans mannitol • Vesugen • Vilon (Lys-Glu) • VIP sans mannitol

Problème

Santé Canada met en garde contre la saisie de médicaments peptidiques injectables non autorisés au Optimum Wellness Centre sur le chemin Southport à Calgary, en Alberta (no 108, 10333, chemin Southport SO).

Les peptides ont une incidence sur les fonctions de l'organisme et la plupart des peptides injectables sont réglementés à titre de médicaments d'ordonnance au Canada. Santé Canada n'a autorisé aucun des produits saisis, ce qui signifie que leur innocuité, leur efficacité et leur qualité n'ont pas été évaluées et que leur vente est illégale au Canada.

Les médicaments injectables non autorisés peuvent poser des risques graves pour la santé. Ils pourraient :

provoquer des infections, des réactions allergiques, des interactions possibles avec d'autres médicaments qu'une personne pourrait prendre et d'autres conséquences négatives;

contenir des ingrédients à risque élevé (comme des médicaments d'ordonnance, des additifs ou des contaminants) dont la présence pourrait ne pas être indiquée sur l'étiquette;

ne pas avoir été fabriqués ou entreposés de façon sécuritaire.

Si d'autres préoccupations relatives à l'innocuité sont constatées, Santé Canada prendra les mesures qui s'imposent pour protéger la santé et la sécurité publiques, y compris la communication de mises à jour au besoin.

Ce que vous devriez faire

Consultez un professionnel de la santé (médecin, infirmier praticien, pharmacien) si l'on vous a administré ou si vous pensez que l'on vous a administré un médicament injectable non homologué dans ce centre et que vous vous inquiétez pour votre santé.

N'achetez ou n'utilisez pas de médicaments non autorisés. Vous pouvez lire les étiquettes des produits ou vérifier auprès de la personne qui administre le produit que sa vente a été autorisée par Santé Canada . Les produits de santé homologués portent un numéro de produit naturel (NPN), un numéro de médicament homéopathique (DIN-HM) ou un numéro d'identification du médicament (DIN) à huit chiffres. Vous pouvez également vérifier si la vente des produits a été autorisée en consultant la Base de données sur les produits pharmaceutiques et la Base de données sur les produits de santé naturels homologués de Santé Canada .

. Les produits de santé homologués portent un numéro de produit naturel (NPN), un numéro de médicament homéopathique (DIN-HM) ou un numéro d'identification du médicament (DIN) à huit chiffres. Vous pouvez également vérifier si la vente des produits a été autorisée en consultant la Base de données sur les produits pharmaceutiques et la Base de données sur les produits de santé naturels homologués de Santé . Signalez à Santé Canada tout effet secondaire ou toute plainte concernant un produit de santé.

Also available in English

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements aux médias : Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public : 613-957-2991, 866-225-0709, [email protected]