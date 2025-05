LOCKPORT, MB, le 27 mai 2025 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer le public que la section de la rivière Rouge entre Lockport et les rapides Lister pourrait subir des fluctuations considérables des niveaux d'eau. Des précipitations importantes reçues dans le sud de la province ont entraîné des débits anormalement élevés sur la rivière Rouge.

En raison de la hausse des niveaux d'eau observée à Winnipeg et au sud, le débit d'évacuation du barrage aux installations de l'écluse et barrage St. Andrews sera augmenté. Par conséquent, les niveaux d'eau entre Lockport et les rapides Lister devraient diminuer au cours des prochains jours. Selon les conditions, il se peut qu'une section amovible du barrage doive être enlevée.

Les eaux en aval et à proximité du barrage doivent toujours être considérées comme dangereuses, mais la menace pourrait s'accentuer à mesure que les niveaux d'eau augmentent.

SPAC invite le public à faire preuve de prudence à proximité du barrage et de la rivière Rouge en raison de la fluctuation des niveaux d'eau et des débris.

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements : Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, Communiquer avec les Services immobiliers, https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/cn-bn-pp-fra.html