GATINEAU, QC, le 18 nov. 2022 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada souhaite informer les automobilistes que les fermetures prévues du pont Alexandra à la circulation automobile n'auront pas lieu le vendredi 18 novembre, de 9 h 30 à 15 h, ainsi que le samedi 19 novembre et le dimanche 20 novembre, de 7 h à 18 h, en raison de l'annulation de ces fermetures.

Pont Alexandra (Groupe CNW/Services publics et Approvisionnement Canada)

Les usagers peuvent s'informer des travaux effectués sur les ponts et des fermetures de voie connexes en consultant nos plateformes de médias sociaux et notre page Web à propos des fermetures et réductions de voies sur les ponts interprovinciaux de la région de la capitale nationale.

Renseignements: Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, [email protected]