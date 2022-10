GATINEAU, QC, le 24 oct. 2022 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada souhaite informer les automobilistes que la traverse des Chaudières ne sera plus fermée à la circulation automobile du vendredi 28 octobre, à 9 h, au lundi 31 octobre, à 5 h, à la suite de l'annulation de la fermeture de voie prévue.

Les usagers peuvent se tenir informés des travaux effectués sur les ponts et des fermetures de voie en découlant en consultant nos plateformes de médias sociaux et notre page Web sur les fermetures et réductions de voies sur les ponts interprovinciaux de la région de la capitale nationale.

