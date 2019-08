Avianca Brasil se retire du réseau Star Alliance

Le réseau Star Alliance demeure concurrentiel dans la région

FRANCFORT, Allemagne, le 20 août 2019 /CNW Telbec/ - Le transporteur aérien brésilien Ocean Air Linhas Aéreas S/A, dont le siège social se trouve à São Paulo et dont la raison sociale était Avianca Brasil, quittera officiellement le réseau Star Alliance en date du 1er septembre 2019.

Le départ d'Ocean Air fait suite à plusieurs mois sous la protection de la loi sur les faillites et au retrait de son permis d'exploitation aérienne (AOC) par l'organisme de réglementation brésilien l'ANAC.

Le réseau Star Alliance maintient une présence importante et de longue date sur le marché brésilien depuis sa fondation en 1997.

À compter du 1er septembre 2019, l'Alliance comptera dorénavant 27 transporteurs membres.

Jeffrey Goh, chef de la direction du réseau Star Alliance, a déclaré : « Avianca Brasil a d'abord rejoint les rangs du réseau Star Alliance en 2015 et son importante contribution a su bonifier notre offre clients sur le marché brésilien. Nous regrettons ce malheureux dénouement.

Je tiens à souligner que le retrait d'Avianca Brasil ne concerne aucunement le partenariat en place avec Avianca S.A., un membre important basé à Bogota, en Colombie, qui joue un rôle considérable au sein de l'Alliance en Amérique du Sud. »

Onze des transporteurs membres du réseau Star Alliance proposent des vols directs au départ et à destination du Brésil, notamment : Air Canada, Avianca, Air China, Copa Airlines, Ethiopian Airlines, Lufthansa, SWISS, South African Airways, TAP Air Portugal, Turkish Airlines et United.

Ensemble, les transporteurs membres du réseau Star Alliance exploitent 588 vols hebdomadaires entre 11 points intérieurs au Brésil et 17 plaques tournantes du réseau Star Alliance, avec des correspondances pour 738 autres destinations internationales, un nombre bien au-delà de ce que peuvent offrir les autres alliances de transporteurs aériens.

À propos du réseau Star Alliance

Fondé en 1997, le réseau Star Alliance est la première véritable alliance mondiale de transporteurs aériens à offrir aux voyageurs internationaux considération, service uniforme et réseau de portée mondiale. De nombreux prix lui ont été décernés, démontrant l'acceptation du marché à son égard. Il a notamment reçu le prix du leadership sur le marché, du magazine Air Transport World, et a été élu meilleure alliance de transporteurs aériens par le magazine Business Traveller et par Skytrax. Les transporteurs membres sont les suivants : Adria Airways, Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Portugal, THAI, Turkish Airlines et United. Dans l'ensemble, le réseau Star Alliance propose actuellement plus de 19 000 vols quotidiens sur plus de 1 300 aéroports dans 194 pays. Des vols de correspondance sont assurés par le partenaire de correspondances du réseau Star Alliance, Juneyao Airlines.

https://www.staralliance.com

Twitter @staralliance : https://twitter.com/staralliance

Facebook : https://www.facebook.com/staralliance

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/staralliance

YouTube : https://www.youtube.com/user/staralliancenetwork

Instagram : https://www.instagram.com/staralliance/

SOURCE Star Alliance

Renseignements: Service de presse du réseau Star Alliance, Téléphone : +49 69 96375 183, Télécopieur : +49 69 96375 683, Adresse électronique :mediarelations@staralliance.com