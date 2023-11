Changement de DOS obligatoire avant le 1er décembre

MONTRÉAL, le 14 nov. 2023 /CNW/ - Suite au succès monstre de la campagne de changement de pneus d'hiver 2023 Société de l'Assurance Automobile du Québec (SAAQ), le tout nouveau ministère de la Santé et de la Sécurité dorsale (MSSD), lance aujourd'hui sa première campagne annuelle de changement de dos en commençant avec le réseau de la petite enfance.

Le 1erdécembre prochain, toutes les employées du réseau de la petite enfance du Québec doivent avoir procédé à leur changement de dos et ce, jusqu'au 15 mars 2024.

DOS d'hiver obligatoire - Dès le 1er décembre 2023 (Groupe CNW/Association québécoise des centres de la petite enfance)

Une obligation à ne pas prendre à la légère

L'obligation de changement de dos s'applique à tous les types de dos (petits, grands, étroits, larges, pliés, tendus, reposés, etc.) du Québec, y compris les dos qui sont offerts en location. Une amende de 200 $ à 300 $ est prévue pour les professionnelles qui ne respectent pas la règlementation. Tous les dos doivent se conformer à cette obligation. Que votre dos soit jeune ou moins jeune, il n'est pas à l'abris des obstacles de l'hiver.

CONSULTER L'AFFICHE OFFICIELLE

Citations

« Nous sommes fiers de cibler cette année le réseau de la petite enfance, un réseau où les employées connaissent la réalité des soulèvements quotidiens nombreux. Nous espérons que notre message pourra sensibiliser le plus de dos possible ! » Véronique Lombaire, ministre de la Santé et de la Sécurité dorsale (MSSD)

«Je suis convaincu que les professionnelles de la petite enfance répondront à l'appel en grand nombre et procéderont rapidement à leur changement de dos. Elles, qui, jour après jour, effectuent un travail exigeant physiquement sont bien placées pour savoir que les dos d'hiver sont plus robustes et plus adaptés pour les soulèvements durant la saison froide. » -Roberto Lumbago, président de l'association des dos du Québec.

À propos du ministère de la Santé et de la Sécurité dorsale

Ministère faussement fondé en 2023 qui a pour mission de veiller à la santé et à la sécurité des dos de l'ensemble de la population et ce, à l'année longue. Un dos à la fois!

*Toutefois, les conditions printanières pouvant être variables, il est recommandé d'attendre quelques semaines après la fin de cette période pour poser votre dos quatre-saisons ou votre dos d'été.

Pour en apprendre plus sur cette vraie campagne de ce faux ministère qui cible ce vrai de vrai fléau - lisez l'autre communiqué. Un vrai celui-là! #justeundos

