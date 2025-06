TORONTO, le 11 juin 2025 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) met en garde les consommateurs contre les entreprises qui utilisent les noms Woodbridge Credit Union, Finch Credit Union et E-mobile Swift Credit Union, car celles-ci ne sont pas des caisses ou credit unions enregistrées en Ontario.

Nous encourageons les consommateurs à faire preuve de prudence s'ils sont contactés par une personne prétendant représenter ces entreprises, car il existe des risques. Vos dépôts ne sont pas couverts par l'assurance-dépôts de l'ARSF s'ils sont effectués auprès d'une personne non enregistrée en tant que caisse populaire ou credit union en Ontario.

Ces entreprises semblent utiliser les coordonnées suivantes :

Woodbridge CU Finch CU E-mobile Swift CU

Coordonnées : Services bancaires par

téléphone 24/7 1 905 228-0540 3700, avenue Steeles Ouest

Woodbridge (Ontario) L4L 8M9 Coordonnées : Services bancaires par

téléphone 24/7 1 437 432-7200 121, rue King Ouest

Toronto (Ontario) M5H 3X7 Coordonnées : Services bancaires par

téléphone 24/7 1 204 400-1420 1116, avenue Corydon

Winnipeg (Manitoba) R3M 0Y9

Canada

Adresse de la succursale : 3700, avenue Steeles Ouest

Woodbridge (Ontario)

L4L 8M9 Adresse de la succursale : 3700, avenue Steeles Ouest

Woodbridge (Ontario)

L4L 8M9 Adresse de la succursale : 3700, avenue Steeles Ouest

Woodbridge (Ontario)

L4L 8M9



Si vous pensez avoir été victime d'une fraude financière liée à l'une de ces entreprises, veuillez contacter les autorités locales.

Assurez-vous de consulter le site Web de l'ARSF pour obtenir la liste de toutes les credit unions et caisses populaires enregistrées pour exercer leurs activités en Ontario. À l'heure actuelle, Woodbridge Credit Union, Finch Credit Union et E-mobile Swift Credit Union ne figurent pas sur notre liste.

À titre de référence, en vertu de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions, « nul autre qu'une caisse ou une personne ou entité prescrite par règlement ne doit exercer des activités commerciales sous un nom qui comprend le terme "caisse populaire" ou "credit union" ».

L'assurance-dépôts aide à protéger les consommateurs qui utilisent les services des caisses populaires et des credit unions. Elle contribue également à garantir la sécurité et la solidité du secteur des caisses populaires et des credit unions en Ontario.

Visitez le site Web de l'ARSF pour en savoir plus sur les caisses populaires et les credit unions et sur l'assurance-dépôts.

Coordonnées

Renseignements pour les médias :

Ashley Legassic

Agente principale des relations avec les médias et des communications numériques

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Cellulaire : 647 719-8426

Courriel : [email protected]

Services de renseignements :

Sans frais : 1 800 668-0128

Courriel : [email protected]

SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers