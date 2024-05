Lauréate du concours des Mieux gérées pour la première fois en 2020, Averna obtient la Reconnaissance Or en 2024.

MONTRÉAL, le 14 mai 2024 /CNW/ - Averna, leader mondial en matière de solutions de test et de qualité, a été reconnue pour son rendement global et sa croissance soutenue en recevant le prestigieux titre de lauréate de la catégorie Reconnaissance Or des sociétés les Mieux gérées au Canada.

Célébrant plus de 30 ans, le programme des entreprises les Mieux gérées du Canada, récompense l'excellence dans les entreprises privées canadiennes dont le chiffre d'affaires dépasse 50 millions de dollars. Pour obtenir leurs désignations, les entreprises sont évaluées sur leur leadership dans les domaines de la stratégie, de la culture et de l'engagement, des capacités et de l'innovation, de la gouvernance et de la performance financière.

« Quelle fierté de voir notre équipe reconnue, encore une fois, pour les efforts qu'elle a déployés au cours de l'année, nous offrant ainsi la Reconnaissance Or », a déclaré François Rainville, président-directeur général d'Averna. « La diversité des compétences, l'approche client, le travail d'équipe, l'inclusion, la rigueur et l'innovation qui sont ancrés dans la culture d'Averna sont assurément un gage de réussite pour nous. Averna c'est aussi la volonté d'avoir un impact positif sur l'environnement, ajoute-t-il, et c'est dans cet objectif que nous avons lancé un programme ESG en 2023 à l'échelle mondiale. Être lauréate des Mieux gérées c'est la confirmation que nous avançons dans la bonne direction. »

Le programme des sociétés les Mieux gérées au Canada demeure le principal palmarès des entreprises au pays qui reconnaît les mérites des entreprises détenues et gérées par des Canadiens pour leurs pratiques commerciales novatrices de classe mondiale. Chaque année, des centaines d'entreprises y participent dans le cadre d'un processus indépendant et rigoureux.

Les mises en nomination sont évaluées par un jury indépendant dont les membres sont des représentants des commanditaires du programme ainsi que des invités spéciaux.

Dans un environnement en constante évolution au niveau géopolitique et technologique, Averna a su s'adapter et se démarquer tout en maintenant sa haute performance. Elle le doit notamment à la grande agilité de ses équipes, son empreinte mondiale et la recherche d'améliorations continues. Averna poursuit son objectif : devenir leader mondial en intégration de solutions d'ingénierie de test et de qualité. En témoignent ses deux récentes acquisitions en Allemagne et en République tchèque et son incursion dans le marché de l'électrification des transports et des batteries. Elle compte désormais plus de 575 employé•e•s à travers huit pays.

Les sociétés les Mieux gérées de 2024 ont des points en commun, notamment, en mettant leur personnel et leur culture au premier plan, en se concentrant sur leurs stratégies ESG et en redoublant d'efforts pour accélérer leur digitalisation.

« Le palmarès des Mieux gérées est une distinction prestigieuse qui souligne les contributions importantes et soutenues dans le milieu des affaires canadien, a déclaré Lorrie King, associée, Deloitte, leader mondiale du programme des sociétés les Mieux gérées au Canada et coleader du programme des sociétés les Mieux gérées au Canada. Les entreprises comme Averna qui atteignent ce niveau élevé d'excellence font preuve d'une capacité d'adaptation, d'une polyvalence et d'une acuité stratégique constantes. D'année en année, elles prospèrent sur un marché concurrentiel qui évolue rapidement et elles devraient être fières de leur croissance. »

À propos des sociétés les Mieux gérées au Canada

Le concours des sociétés les Mieux gérées au Canada demeure le sceau d'excellence pour les sociétés détenues et gérées par des Canadiens dont le chiffre d'affaires dépasse 50 millions de dollars. Chaque année depuis le lancement du concours en 1993, des centaines d'entreprises y participent dans le cadre d'un processus indépendant et rigoureux permettant d'évaluer leurs capacités et leurs pratiques de gestion. Il existe quatre niveaux de prix : 1) les nouvelles lauréates des Mieux gérées au Canada (nouvelles lauréates choisies chaque année); 2) les lauréates des Mieux gérées au Canada (lauréates qui ont soumis leur candidature de nouveau avec succès et conservent le titre de Mieux gérées pendant deux années additionnelles, sous réserve d'un examen annuel de leur exploitation et de leurs finances); 3) les sociétés lauréates de la catégorie Reconnaissance Or (sociétés qui conservent le titre de Mieux gérées pendant trois années consécutives; ces sociétés lauréates ont démontré leur engagement à l'endroit du concours et ont conservé leur titre pour quatre à six années consécutives); et 4) les membres du Club Platine (lauréates qui ont conservé le titre de Mieux gérées pendant sept années consécutives ou plus). Les commanditaires du programme sont Deloitte Sociétés privées, la CIBC, le Globe and Mail, et le Groupe TMX.

À propos d'Averna

En sa qualité de leader mondial en matière de solutions de test et de qualité, Averna établit des partenariats avec des concepteurs de produits, des développeurs et des OEM pour les aider à améliorer la qualité de leurs produits, raccourcir les délais de commercialisation et protéger leurs marques. Fondée en 1999, Averna propose une expertise spécialisée et des solutions innovantes de test, d'inspection visuelle, d'assemblage de précision et d'automatisation qui apportent des avantages techniques, financiers et commerciaux substantiels aux clients des secteurs des dispositifs médicaux et des sciences de la vie, des produits électroniques grand public, de l'automobile et des transports, de la production industrielle, des télécommunications et autres industries. Averna compte de nombreux bureaux à travers le monde. Elle possède de multiples certifications industrielles, notamment l'ISO 9001:2015, est enregistrée à l'ITAR et travaille en partenariat avec NI, Eclipse Automation, PI (Physik Instrumente), Keysight Technologies et JOT Automation. www.averna.com

