De 3 à 1200 employé•e•s, Averna est passée d'entreprise locale à véritable chef de file mondial du test et de la qualité.

MONTRÉAL, le 24 sept. 2024 /CNW/ - Averna célèbre aujourd'hui son 25e anniversaire en tant que fournisseur mondial de solutions de test, de mesure et de qualité. Fondée en 1999 par une équipe de trois personnes à Montréal, Averna a depuis grandi et compte désormais plus de 1200 employé•e•s réparti•e•s dans 11 pays.

Averna célèbre 25 ans d’innovation en matière de test et de qualité (Groupe CNW/Averna Technologies Inc.)

L'impressionnante croissance d'Averna peut s'expliquer non seulement par des acquisitions stratégiques, mais aussi par le dévouement et la diversité de l'expertise de ses employé•e•s hautement qualifié•e•s. Ayant récemment étendu sa présence avec de nouveaux bureaux en Allemagne, en République tchèque, au Japon, en Chine, en Inde, au Vietnam et dans la Silicon Valley, Averna continue de renforcer son empreinte mondiale.

« Lorsque j'ai lancé cette entreprise il y a 25 ans, je n'avais jamais envisagé que nous serions un jour dans la position incroyable dans laquelle nous nous trouvons actuellement », a déclaré Adil Lahlou, l'un des cofondateurs d'Averna. « À l'origine, Averna s'était lancé le défi de trouver les façons les plus efficaces de résoudre les problèmes que ses clients rencontraient avec leurs produits. En réfléchissant au succès que nous avons connu, il est clair que la priorité accordée aux besoins de nos clients était la bonne voie à suivre. »

La position unique d'Averna peut être imputée à la fois à son empreinte mondiale et à l'étendue des expertises qu'elle couvre. Avec des compétences en automatisation des tests, en vision industrielle, en RF et micro-ondes, en fibre optique et en robotique, des milliers de solutions personnalisées ont été développées pour une variété d'applications mixtes dans tous les secteurs d'activité.

« L'engagement indéfectible de nos employé•e•s envers l'innovation et la satisfaction de la clientèle nous permet d'évoluer continuellement et de relever les défis de nos clients qui sont en constante évolution. Cette confiance et ce dévouement ont été essentiels à notre croissance », a souligné François Rainville, président et chef de la direction d'Averna. « Ce qui rend Averna exceptionnelle, c'est la volonté de rester constamment à l'avant-garde des défis de nos clients. Je crois que c'est la raison pour laquelle ils continuent à nous faire confiance, année après année. Avec Averna à leurs côtés, ils atteignent avec succès les résultats souhaités tout en restant concentrés sur leur activité », a-t-il ajouté.

Aujourd'hui, les employé•e•s d'Averna de chaque bureau à travers le monde célébreront cette étape clé et planifieront les 25 prochaines années!

À propos d'Averna

En tant que leader mondial en matière de solutions de test et de qualité, Averna collabore avec des concepteurs de produits, des développeurs et des fabricants pour les aider à améliorer la qualité de leurs produits, raccourcir les délais de commercialisation et protéger leurs marques. Fondée en 1999, Averna propose une expertise spécialisée et des solutions innovantes de test, d'inspection par la vision, d'assemblage de précision et d'automatisation qui procurent des avantages techniques, financiers et commerciaux considérables à ses clients dans les secteurs industriel, de l'automobile et des véhicules électriques, des sciences de la vie et des appareils médicaux, des batteries, de l'électronique grand public, de l'énergie, des télécommunications, de l'aérospatiale, des semiconducteurs et plus encore. Averna compte plusieurs bureaux à travers le monde, est certifiée ISO 9001:2015, est enregistrée à l'ITAR. www.averna.com

