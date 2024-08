Le système de stimulateur cardiaque sans sonde AVEIR MC DR d'Abbott a été implanté en premier à l'Institut de Cardiologie de Montréal, au Québec, et au centre médical Foothills à Calgary , en Alberta .

. La technologie i2iMC d'Abbott, toute première du genre, permet la communication synchronisée entre deux stimulateurs cardiaques sans sonde, qui sont environ dix fois plus petits que les stimulateurs cardiaques traditionnels1.

MONTRÉAL, le 15 août 2024 /CNW/ -- Aujourd'hui, Abbott a annoncé que le système de stimulateur cardiaque double chambre sans sonde AVEIRMC, le premier du genre à traiter les personnes au rythme cardiaque anormal ou lent1, a été implanté pour la première fois dans l'Institut de Cardiologie de Montréal, au Québec, et au Centre médical Foothills à Calgary, en Alberta.

Le système de stimulateur cardiaque sans sonde AVEIR DR est une solution novatrice importante qui assure une communication battement par battement sans fil entre deux stimulateurs cardiaques sans sonde1. Conçu pour répondre aux besoins des personnes présentant des rythmes cardiaques anormaux, il vise également à élargir les options de traitement offertes au Canada.

Environ 2 % de la population présente des troubles du rythme cardiaque2. En 2023, plus de 200 000 Canadiens vivaient avec un stimulateur cardiaque. Ce dernier aide à réguler le rythme cardiaque des patients, y compris les patients atteints de bradycardie, une maladie caractérisée par un ralentissement prononcé des battements du cœur3.

Le système de stimulateur cardiaque sans sonde AVEIR DR emploie une nouvelle méthode de traitement double chambre, car il est constitué de deux appareils uniques : alors que l'un stimule l'atrium droit (AVEIR AR), l'autre stimule le ventricule droit (AVEIR VR). Chaque appareil est environ dix fois plus petit que les stimulateurs cardiaques traditionnels1.

Le stimulateur cardiaque traditionnel est un appareil à pile implanté sous la peau de la poitrine lors d'une procédure chirurgicale. Il administre un traitement électrique au cœur à l'aide de minces fils isolés, connus sous le nom de sondes cardiaques, et laisse souvent une cicatrice sur la poitrine du patient ainsi qu'un renflement causé par la présence de l'appareil sous la peau. Contrairement aux stimulateurs cardiaques traditionnels, les appareils sans sonde sont implantés directement dans le cœur lors d'une intervention à effraction minimale, éliminant ainsi le besoin de sondes. Par conséquent, les stimulateurs cardiaques sans sonde réduisent l'exposition des patients aux complications potentielles liées aux sondes et aux infections, et sont associés à une période de récupération abrégée et moins contraignante à la suite de leur implantation1.

La Dre Blandine Mondésert, cardiologue à l'Institut de Cardiologie de Montréal, et le Dr Derek Exner, un spécialiste des rythmes cardiaques basé à Calgary, ont été les premiers médecins à implanter le système au Canada.

« L'arrivée sur le marché de cette technologie novatrice est grandement importante pour les patients cardiaques du Québec et d'ailleurs au Canada », a expliqué la Dre Mondésert. « Réduire les complications à court et long terme associées aux stimulateurs cardiaques traditionnels a été l'objectif des médecins. Grâce au nouveau système AVEIR DR d'Abbott, nous, les médecins, avons maintenant la capacité de traiter les rythmes cardiaques anormaux tout en réduisant les complications et en améliorant les résultats des patients. Il changera certainement la donne pour notre pratique. »

« Le système AVEIR DR représente une avancée significative, car les médecins peuvent maintenant offrir une option de traitement moins effractif aux Canadiens », a déclaré le Dr Exner. « À la différence des stimulateurs cardiaques traditionnels, ce système est plus confortable, réduit les risques à long terme et améliore la qualité de vie. Les patients oublient sa présence et il leur permet de se concentrer sur leur santé et non sur leur maladie. »

Grâce à la technologie de communication i2iMC (implant à implant) exclusive à Abbott, le système AVEIR DR assure l'activité synchronisée de deux stimulateurs cardiaques sans sonde à chaque battement de cœur en fonction des besoins cliniques du patient. À l'aide de pulsations à haute fréquence, la technologie i2i permet la communication de messages entre les appareils connectés et implantés dans le cœur grâce à la conductivité du sang. La communication par conductivité nécessite beaucoup moins d'énergie, qui est fournie par la pile, que la communication Bluetooth®*, inductive ou par radiofréquence souvent employée par les stimulateurs cardiaques traditionnels1.

« Depuis ses débuts, la technologie des stimulateurs cardiaques est fondamentalement demeurée la même, car la synchronisation harmonieuse de deux stimulateurs sans sonde représentait un défi de taille que les ingénieurs d'Abbott ont tenté de résoudre », a précisé Leonard Ganz, M. D., vice-président de la division Affaires médicales et médecin en chef de la division Abbott Gestion du rythme cardiaque. « Le système AVEIR DR répond à un besoin crucial des personnes présentant un rythme cardiaque lent ou anormal et améliore leur qualité de vie grâce à sa conception sans sonde révolutionnaire. »

AVEIR DR i2i Global Clinical Investigation, une étude clinique mondiale sur la technologie i2i d'AVEIR DR, a montré qu'AVEIR DR a répondu aux critères d'évaluation principaux d'un an préétablis en matière d'innocuité et d'efficacité. En effet, il a été associé à des résultats constants pendant la période de suivi de 12 mois4. Le système d'implantation a également démontré un taux de réussite de 98,3 % pendant cette période d'un an. En outre, plus de 97 % des sujets de l'étude ont observé une synchronisation atrioventriculaire (battement normal des chambres supérieures et inférieures du cœur malgré différentes postures et démarches)5.

Pour obtenir des renseignements importants en matière de sécurité destinés au public sur le système de stimulateur cardiaque sans sonde AVEIR DR, veuillez visiter le site https://manuals.eifu.abbott/en/index.html.

À propos d'Abbott

Abbott est un chef de file mondial dans le domaine des soins de santé qui aide les gens à profiter pleinement de la vie, à chaque étape. Nous offrons des technologies révolutionnaires qui touchent l'ensemble des soins de santé, avec des unités commerciales dans les secteurs des produits diagnostiques, des appareils médicaux, des produits nutritionnels et des médicaments génériques de marque. Nos 114 000 employés répondent aux besoins de la population dans plus de 160 pays.

Visitez notre site Web à l'adresse www.abbott.com. Nous sommes également sur LinkedIn, Facebook, Instagram, X et YouTube.

Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

