MONTRÉAL, le 16 févr. 2023 /CNW/ - Molson Coors entreprise de boissons et Coca-Cola annoncent aujourd'hui l'arrivée de Simply Spiked LemonadeMD, une nouvelle gamme de boissons rafraîchissantes aux fruits, dans l'allée des coolers et autres boissons prêtes-à-boire au Canada. Inspirée des jus de fruits préférés des Canadiens.nes, Simply Spiked LemonadeMD propose des boissons alcoolisées prêtes-à-boire contenant un mélange de 5 % de vrai jus de fruits et de saveurs naturelles. Simply® et Simply Spiked LemonadeMD sont des marques de commerce de Coca-Cola Company.

Image fournie avec la permission de Molson Coors entreprise de boissons (Groupe CNW/Molson Coors Beverage Company)

« Après le lancement réussi de Simply Spiked LemonadeMD aux États-Unis, nous voulions offrir aux Canadiens une nouvelle option juteuse, au goût rafraîchissant », déclare Lindsay Wilson, directrice de marque, portefeuille des seltzers et des boissons aromatisées. « Dans le marché en croissance constante des boissons prêtes-à-boire, Simply Spiked LemonadeMD se distingue en offrant la saveur authentique du vrai jus. Aux États-Unis, Simply Spiked LemonadeMD a enregistré le volume de ventes le plus élevé pour les nouveaux produits dans la catégorie des bières et substituts de bière en 2022, et nous nous attendons à connaître des résultats semblables au Canada. »

Dans un monde rempli de choses artificielles, le bon goût naturel de Simply Spiked LemonadeMD est un changement rafraîchissant. Ces coolers seront offerts dans le Canada anglais à compter du 27 février, avant d'être lancés au Québec le 1er avril dans trois saveurs originales :

Limonade Signature : Saveur éclatante et rafraîchissante, avec un équilibre parfait de limonade sucrée et d'acidité citronnée.

Saveur éclatante et rafraîchissante, avec un équilibre parfait de limonade sucrée et d'acidité citronnée. Limonade aux Fraises : Des notes de fraise mûre et une finale de limonade acidulée.

Des notes de fraise mûre et une finale de limonade acidulée. Limonade aux Bleuets : Unique et rafraîchissante, avec des notes de bleuet mûr et une saveur onctueuse de limonade.

Chaque produit sera offert en cannettes minces dans un assortiment de trois saveurs, ainsi qu'en caisses de 6 ou 12 cannettes ou en format individuel de Limonade Signature chez les marchands participants. Le format des caisses peut varier.

Le lancement de Simply Spiked LemonadeMD constitue la plus récente collaboration entre Molson Coors et Coca-Cola après le lancement de Topo Chico® Hard Seltzer au Canada en 2021. Molson Coors a signé une entente exclusive avec Coca-Cola pour fabriquer, mettre en marché et distribuer Simply Spiked LemonadeMD au Canada en 2023. Pour en savoir plus, visitez le site simplyspiked.ca/fr-CA et suivez la marque dans les médias sociaux @SimplySpikedCA .

À propos de Molson Coors

Depuis plus de deux siècles, Molson Coors brasse des bières qui unissent les gens, quel que soit le moment célébré. Peu importe qu'il s'agisse de la Coors Light, de la Miller Lite, de la Molson Canadian, de la Carling, de la Staropramen, de la Coors Banquet, de la Blue Moon Belgian White, de la Blue Moon LightSky, de la Vizzy Hard Seltzer, de la Leinenkugel's Summer Shandy, de la Creemore Springs de la Hop Valley ou d'autres marques, Molson Coors produit plusieurs marques de bières parmi les plus aimées et emblématiques. Bien que l'histoire de la Société soit enracinée dans le brassage de bières, Molson Coors propose un portefeuille moderne de produits qui s'étend au-delà du marché brassicole. Notre stratégie environnementale, sociale et de gouvernance est axée sur la planète et ses habitants, et nous sommes déterminés à rehausser les normes de l'industrie et à laisser une empreinte positive sur nos employés, nos clients, les collectivités et l'environnement. Pour en savoir plus sur Molson Coors entreprise de boissons, visitez molsoncoors.com , MolsonCoorsNotreEmpreinte.com ou suivez-nous sur Twitter @MolsonCoors.

